Birinci Ligin Mağusa ekiplerinden Maraş Gençlik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Maraş Gençlik Spor Kulübü, önemli bir hücum takviyesi gerçekleştirdi. Sarı-yeşilli ekip, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan golcü oyuncu Berkant İstanbul ile anlaşmaya vardı.

Transfer sürecinde önemli rol oynayan Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Ceremeci’nin girişimleri sonucunda taraflar el sıkıştı. Kulüp yetkilileri, Berkant’ın hücum hattına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.