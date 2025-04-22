Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Berova tüm paydaş ve sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini önemsediklerine dikkat çekerek, diyalogdan ve uzlaşıdan yana olduklarını ifade etti.

Açıklamada, KTTO Süpermarket Sektör Komitesi Başkanı Rüstem Onkal’ın ise Komite çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtilerek, heyetin, süpermarket sektörünün sorunları, bunlara yönelik çözüm önerileri ve Maliye Bakanlığı’nın çalışma alanında yer alan diğer konularda Bakanlıkla istişare ve iş birliği içerisinde çalışma arzusunda oldukları belirtildi.

Ziyarette, KTTO Süpermarket Sektör Komitesi’ne, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Acemoğlu da eşlik etti.