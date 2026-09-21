Polis Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesinde 2026–2027 öğretim yılında öğrenim görecek 4 erkek ve 1 kadın olmak üzere 5 öğrencinin seçimi için başvurular bugün başladı.

Polis Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, polis çavuşu kadrosunda yetiştirilmek üzere eğitime gönderilecek öğrenciler, başvuru koşullarını taşıyan ve sınavlarda başarılı olan adaylar arasından Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından seçilecek.

Başvurular, 25 Eylül Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde kabul edilecek. Adayların, Polis Genel Müdürlüğünün resmi sitesinden temin edilebilecek başvuru formu ve gerekli belgelerle Polis Genel Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekiyor.

– Başvuru koşulları

Adaylarda KKTC yurttaşı, 4 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 5 Ekim 2026 itibarıyla 22 yaşından gün almamış, liseyi 2025 veya 2026 yılında bitirmiş olmak, öğrenim süresince de geçerli olmak üzere nişanlı, evli veya dul olmamak koşulları aranıyor.

Başvurularda 2025 veya 2026 yıllarındaki sınav sonuçları esas alınacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile başvuracakların herhangi bir puan türünden en az 240 puan, A Level ile başvuracakların herhangi üç dersten en az D notu, SAT ile başvuracakların ise okuma-yazma ve matematik bölümlerinin her birinden en az 400 puan almış olması gerekiyor.

AYT için 2 erkek ve 1 kadın, A Level ve SAT için ise birer erkek kontenjanı ayrıldı. Kontenjanların doldurulamaması halinde sınav türleri ve kadın-erkek dağılımı arasında aktarım yapılabilecek.

Adayların ilanda belirtilen boy, kilo, sağlık ve diğer başvuru koşullarını da karşılaması; trafikle ilgili herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmış, herhangi bir suçtan mahkum olmaması ve hakkında yasal kovuşturma bulunmaması gerekiyor.

Bunun yanında, öğrenim masraflarının geri ödenmesiyle ilgili bir kefil gösterilmesi gerekiyor.

- Sınav günleri

Boy ve kilo ölçümleri 26 Eylül’de Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğünde yapılacak. Aynı gün, yine Polis Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek B1 düzeyindeki İngilizce sınavında başarılı olmak için en az 60 puan alınması gerekecek.

Yeterlik sınavı 30 Eylül’de Polis Genel Müdürlüğü’nde, spor sınavı 1 Ekim’de Dikmen’deki Polis Özel Harekat Müdürlüğünde, sözlü yarışma sınavı 1 Ekim’de Polis Genel Müdürlüğünde yapılacak.



