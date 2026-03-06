Kıbrıs Türk edebiyatı, folkloru ve halkbilimi alanında önemli çalışmaları bulunan, Türk Maarif Koleji kurucularından Mahmut İslamoğlu, Güzelyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen panelle anıldı.

Kıbrıs Türk halkbiliminin ilk yayınlarından birini yapan Mahmut İslamoğlu, 26 Ekim 2025 tarihinde 91 yaşında hayatını kaybetmişti. 1 Mart doğumlu olan İslamoğlu, yaşasaydı bu yıl 92 yaşına basacaktı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle kültür hayatında önemli izler bırakan İslamoğlu’nu anmak amacıyla bugün saat 10.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir panel düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak araştırmacı-yazar Eralp Adanır, araştırmacı-yazar Bülent Fevzioğlu ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur katıldı. Panelin oturum başkanlığını ise Girne Eski Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptı.

Konuşmacılar, Mahmut İslamoğlu’nun eğitim hayatını, dürüst ve ilkeli kişiliğini, yazdığı eserlerle Kıbrıs Türk kültürünün kaybolmaya yüz tutan değerlerini kayıt altına alışını ve yetiştirdiği öğrencilerle toplumda bıraktığı izleri anlattı. İslamoğlu’nun kitaplarında Kıbrıs Türk toplumunun giyimi, kültürü, mutfağı, sevinçleri, gelenekleri, şarkı ve türküleri gibi pek çok kültürel unsurun yer aldığı ve bu çalışmaların kültür tarihi açısından önemli kaynaklar oluşturduğu vurgulandı.

Hayatı boyunca kültür ve sanat alanına kalıcı eserler kazandıran Mahmut İslamoğlu’nun, bedenen aramızdan ayrılmış olsa da bıraktığı eserler ve yetiştirdiği nesillerle yaşamaya devam ettiği ifade edildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, panelin açılışında yaptığı konuşmada Mahmut İslamoğlu’nun kültür ve sanat alanında yazdığı eserlerin toplum için önemli bir miras olduğunu vurguladı. Özçınar, hayatı boyunca araştırmacı-yazar kimliğiyle Kıbrıs Türk kültürüne büyük değer veren İslamoğlu’nu anmanın ve eserlerini paylaşmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mahmut İslamoğlu’nun oğlu Mehmet İslamoğlu da panelde kısa bir konuşma yaptı. Babasının Kıbrıs Türk kültürüne önemli eserler kazandırdığını belirten Mehmet İslamoğlu, bu çalışmaların kültürel mirasın anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük değer taşıdığını vurguladı. 1 Mart’ın babasının doğum günü olduğunu hatırlatan İslamoğlu, bu anlamlı gün nedeniyle böyle bir anma etkinliğinin düzenlenmesinin kendisini duygulandırdığını ve mutlu ettiğini ifade etti.

Panel sonunda etkinliğin kültürel hafızayı yaşatmak açısından önemli olduğu vurgulanırken, Mahmut İslamoğlu’nun Kıbrıs Türk kültürüne yaptığı katkıların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Güzelyurt Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, panele katılan okullara Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından Mahmut İslamoğlu ile ilgili kitaplar da takdim edildi.

Panele Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, bazı belediye meclis üyeleri de katılarak etkinlikte yer aldı.

Panelde katılımcılara plaket takdim edildi.