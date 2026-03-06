Rum Maliye Bakanlığı, trafik kamerası cezalarının “Photoradar List” uygulaması aracılıyla Kıbrıslı Türk sürücülere verilebilmesi için ilgili ödeneğin serbest bırakılmasını istedi.

Fileleftheros’un haberine göre Maliye Bakanlığı, Rum Meclisi Ekonomi ve Bütçe Komitesi’nin trafik kamerası cezalarının trafik radarı/ “Photo Radar List” sistemi aracılığıyla KKTC plakalı araç sürücülerine de iletilebilmesi için hizmet satın alımı maksadıyla 146 bin euro +KDV tutarındaki ödeneğin serbest bırakılmasına yazılı rıza vermesini talep etti.

Haberde talep edilen ödeneğin, bir yıl boyunca Güney Kıbrıs genelindeki trafik radar sistemini inceleme, kurulum, bakım ve işleyişini, sistemin KKTC plakalı araçların sürücülerine de mahkemesiz ceza kesilebilmesine olanak tanıyacak şekilde güncellenmesini yüklenecek şirkete yapılacak ödeme için olduğu kaydedildi.

Habere göre Rum polis kaynakları “Photoradar List” uygulamasının devreye girmesiyle daha önce, trafik cezalarının ulaştırılamadığı Kıbrıslı Türk sürücülere cezalarının verilmesi kolaylaşacağını, ancak cezaların sürücülere iletilmesinde yetki ve zorunluluk yüklenici şirkette değil poliste olacağını aktardı. Polis Trafik Şubesi bu sistemin, özellikle ikamet adreslerine ulaşılamayan Kıbrıslı Türkler için uygulanması açısından önemli olduğu görüşünde.

Önceden Schengen sözleşmesinin uygulanması sebebiyle ceza ulaştırma noktası olarak hava ve deniz limanlarını kapsayacağı öngörülen “Photoradar List” uygulamasının daha sonra bütün alanlarda uygulanmasına karar verildi. Uygulama polis karakollarında, Polis ofislerinde ve Güney Kıbrıs-KKTC kara kapılarında uygulamaya konulacak. Yakın zamanda trafik cezaları, Trafik şube mensupları tarafından, trafik denetimleri sırasında verilebilecek.