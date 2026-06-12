Kamuda örgütlü üç sendika mahkemelerde personel eksikliği yaşandığı gerekçesiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaparak, istihdam için hükümete 15 Eylül'e kadar süre verdi.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, son dönemde yeni yargıç ve savcıların göreve başladığını ancak mahkemelerdeki mübaşir, mahkeme memuru, stenograf ve odacı sayısında artış yapılmadığını söyledi.

Bengihan, mahkemelere 10 mübaşir, 10 stenograf ve 10 mahkeme memuru alınması konusunda gerekli yazışmalar yapılsa da Maliye Bakanlığı'ndan yetki alınması ya da idari bir işlemin söz konusu olmadığını belirtti.

İstihdam için hükümete 15 Eylül’e kadar süre verdiklerini söyleyen Bengihan, eylül ortasında başlayacak adli yılda eksik personel nedeniyle davaların görüşülemeyecek duruma geleceğini savundu.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, mahkemelerin Girne'de üç Lefkoşa’da beş ve İskele’de iki odacı ihtiyacı olduğunu söyledi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da mahkemelerin personel açısından en ihtiyaçlı yerlerden biri olduğunu söyleyerek, “En ihtiyaçlı yer burası ancak en mağdur edilen yer de burası.” görüşünü dile getirdi. Atan, hükümetin seçim hazırlığı olduğunu ve “freni patlamış kamyon gibi” istihdam yapmaya çalıştığını iddia etti.