Girne Kaymakamı olduğu dönemde alkollü şekilde polis noktasını basıp taşkınlık çıkardığı için görevden alınan Cemal Özcemoğlu’nun, yaklaşık bir yıldır işe gitmeden her ay 200 bin TL’nin üzerinde maaş aldığı iddiası, hükümet tarafından da Özcemoğlu tarafından da henüz yalanlanmadı.

Girne Kaymakamı olduğu dönemde, alkollü bir personelinin cezasını iptal ettirmek için polis kontrol noktasına alkollü şekilde giderek taşkınlık çıkaran ve olayın kamuoyunda infial yaratması üzerine görevden alınan Cemal Özcemoğlu’nun, şimdi de işe gitmeden maaş aldığı iddia ediliyor.

Görevden alınmasının hemen ardından önce Başbakanlık’a "danışman" olarak atanan, ardından Gümrük Dairesi’nin Kaçakçılık Bölümü’nde görevlendirilen Özcemoğlu'nun yaklaşık bir yıldır işe uğramadan her ay 200 bin TL’nin üzerinde maaş aldığı belirtildi.

Başbakan Ünal Üstel’e yakınlığıyla bilinen Özcemoğlu’nun, kaymakamlık görevinden alındıktan hemen sonra Başbakanlık’ta "danışman" olarak istihdam edildiği ancak o dönemde Personel Dairesi’nin "işe gitmeden maaş alan kamu personeline" yönelik başlattığı denetimler sebebiyle, “dikkat çekmemesi” için Gümrük Dairesi’ne gönderilmek zorunda kalındığı belirtildi. Kaymakamlık görevinden önce de Gümrük Dairesi’nde ithalat memuru olarak çalışan Özcemoğlu’nun, son bir yıldır Kaçakçılık Bölümü'nde görevli görünmesine rağmen mesaiye gitmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Nisan 2025’te ortaya çıkan skandalda, Girne’deki trafik denetimleri sırasında alkol testi yaptırmak istemeyen bir kadının, "Cemal Özcemoğlu’nun personeliyim, aynı masada içtik, bana ceza yazmayın" diyerek Özcemoğlu'nu aradığı saptanmıştı. Olay yerine alkollü şekilde giden eski kaymakamın, görevli polislere “Siz bana alkol testi yapamazsınız, yetkiniz yok, hade yapın bakalım” diyerek taşkınlık çıkardığı ortaya çıkmıştı.

Olay yerindeyken dönemin Polis Genel Müdürü’nü arayarak görevli polisleri şikayet eden Özcemoğlu, ardından bölgeden ayrılmıştı. Olayın kamuoyunda infial yaratması üzerine İçişleri Bakanlığı Özcemoğlu hakkında soruşturma başlatmış, polis ise ilerleyen günlerde eski kaymakama 100 ceza puanı, 43 bin 469 TL para cezası vermiş ve ehliyetine 3 ay süreyle el koymuştu.

Yaşanan bu skandalın ardından Özcemoğlu, 19 Nisan 2025 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Girne Kaymakamlığı görevinden alınmıştı.