Girne‘de meydana geldiği iddia edilen istismar olayının zanlısı 64 yaşındaki isminin baş harfleri N.B geçtiğimiz hafta tutuklandı. N.B, İngiliz asıllı hayat arkadaşının 15 ve 12 yaşlarındaki kız çocuklarını istismar etmekle suçlanıyor.

KKTC’de polise şikayet edildikten sonra güneye kaçan ve güneyde de yapılan şikayetler sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan N.B günlerdir aranıyordu.

Rum polisi N.B’nin kaldığı tespit edilen eve baskın yaptı. Bunun üzerine N.B, kuzeye geçerek polise teslim oldu.

Geçen hafta kamuoyunda geniş yankı uyandıran kız çocuklarına yönelik cinsel istismar iddialarında yeni gelişmeler yaşandı. İngiliz asıllı anne Jordan Kelly, kızlarının anlattıklarını duyduğu an yaşadığı şoku anlatırken, olayın ortaya çıkmasının ardından 3 kız çocuğunun daha şikâyetçi olduğunu ve iddialardaki mağdur sayısının 5’e yükseldiğini söyledi.

Geçen hafta gündeme gelen ve kamuoyunda büyük tepki yaratan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin anne Jordan Kelly yaşadıklarını anlattı.

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ile birlikte mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Kelly, kızlarının kendisine yaşadıklarını anlatmasının ardından büyük bir şok yaşadığını söyledi.

“DUYDUKLARIM DAYANILACAK GİBİ DEĞİLDİ”

Kelly, o anları şu sözlerle anlattı:

“Kızlarımın anlattıklarını duyunca dışarı çıkıp kusmaya başladım. Duyduklarım dayanılacak gibi değildi.”

Kelly, olayın kamuoyuna yansımasının ardından 3 kız çocuğunun daha şikâyetçi olduğunu belirterek, iddialardaki mağdur sayısının 5’e yükseldiğini söyledi.

KAYAD ile birlikte hukuki ve toplumsal mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Kelly, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.