Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2024-2025 adli yıl kapanış oturumunda açıklanan rakamlar, ülkedeki suç oranlarının ve yargı yükünün boyutunu gözler önüne serdi.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in aktardığına göre, 2023-2024 ve 2024-2025 adli yıllarında toplam 590 ağır ceza dosyası sonuçlandı. Bu dosyaların 463’ü Lefkoşa Kaza Mahkemesi, 104’ü Güzelyurt, 23’ü ise Lefke Kaza Mahkemesi’nden ağır cezaya havale edilen dosyalardan oluştu.

Ancak yargı yükü bitmiş değil. Şu an 59 dosya yeni adli yıla devretti, ayrıca 374 dosya da ağır cezaya havale edilmeyi bekliyor.

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller ise bu yıl sonuçlanan 331 dosyanın 147’sinin uyuşturucu suçlarına ait olduğunu açıklarken, yeni dönemde 5 cinayet davasının gündeme geleceğini belirtti. Başkan Cemaller, suçlarda artış yaşandığına dikkat çekerek, “Suçla mücadele sadece yargı organlarının omzuna yüklenemez” diyerek topyekûn mücadele çağrısı yaptı.