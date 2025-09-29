KKTC’ye gelen Mesut Özil, FIFA’ya, UEFA’ya ve uluslar arası camiaya Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon ve ambargolara son verilmesi çağrısı yaptı.



Dünya futboluna damga vurmuş olan eski yıldız Mesut Özil, KKTC’ye geldi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti.

Mesut Özil’i kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette Kıbrıs meselesine dair yürüttükleri yeni siyasetten bahsederek, federasyon temelindeki çözüm arayışlarının artık sona erdiğini, bundan sonra egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modelinin hayata geçmesi için çalıştıklarını belirtti.

Mesut Özil ise gurbetçi bir Türk olarak devlet sahibi olmanın önemini vurguladı. Özil, Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna destek verdiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı’na çalışmalarında başarılar diledi.

Özil, FIFA’ya, UEFA’ya ve uluslar arası camiaya Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon ve ambargolara son verilmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan Özil ayrıca Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen bir etkinliğe de katıldı.

Katılımcılarla sohbet eden Özil, Türkiye’de açacağı Spor Akademisini KKTC’de de hizmete açacaklarını vurguladı.

Mesut Özil, etkinlik sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Özil, Erdoğan’ın sesini mikrofona vererek konuşmayı salondakilere dinletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, “Bu seçimi almak için elinizden geleni yapmalısınız” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, temaslarının ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Özil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıslı Türklere yıllarca uygulanan spor ambargolarına karşı artık atak zamanı. KKTC ziyaretimde hem genç sporcularla hem de Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile yaptığım görüşmelerde ambargoların kalkmasına yönelik neler yapılabileceğini konuştuk. Spor herkesin hakkı”