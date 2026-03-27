Mağusa Türk Gücü Akademisi, 2026 yılı içerisindeki üçüncü turnuvasını düzenlemeye hazırlanıyor. Kulüp, özkaynak oyuncularına yönelik çalışmalarını sürdürürken, bu kez 3 yaş kategorisinde dikkat çeken bir organizasyona imza atacak.

Erbatu Group Of Companies ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek turnuva, 28 Mart Cumartesi günü kulüp tesislerinde oynanacak. Ada genelinden toplam 7 takımın katılacağı etkinlikte minik sporcular sahaya çıkacak.

Turnuvada İskele Trabzon, Çetinkaya, Göçmenköy, Yeniboğaziçi, Mesarya Gaziköy ve Perre Futbol Okulu gibi ekipler mücadele edecek.

Mağusa Türk Gücü Akademisi yetkilileri, yıl içerisinde toplam 12 büyük organizasyon düzenlemeyi hedeflediklerini belirtirken, tüm sporseverleri minik yeteneklerin sahne alacağı bu anlamlı etkinliği izlemeye davet etti.