Belediyeden verilen bilgiye göre, hafta sonu Suriçinde gerçekleştirilen etkinlik, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlamaları çerçevesinde yapıldı.

Pazarda, ziyaretçiler, yüzyıl öncesinin Mağusa pazarlarını yeniden keşfetme imkânı buldu. Ayırca, çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, Karagöz & Hacivat gölge oyunu, sepet örme atölyeleri, yerel tatlar sunumu ve sürpriz etkinlikler düzenlendi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, etkinlikte yaptığı konuşmada Dünya Turizm Günü’ne atıfta bulunarak bu özel günü Mağusa Suriçi’nde kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Uluçay, Suriçi’nin tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkat çekerek, bölgenin turizmde hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Uluçay, Suriçi’nin gelecekte Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi tarih ve kültürün sokaklarda hissedildiği, ziyaretçilerin her adımda farklı bir deneyim yaşadığı bir cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.