Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, otel yangını faciasının tüm ülkeyi yasa boğduğu belirtilerek, 76 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların bulunduğu yangın nedeniyle KKTC’de de Bakanlar Kurulu kararıyla yas ilan edildiği hatırlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi organizasyonu ile bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak Mağusa Kent Orkestrası “Film Müzikleri” konserinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi.