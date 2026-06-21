Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt, skolyozda erken tanının önemini işaret ederek, skolyoz tanısı alan her bireyin ameliyat olması gerekmediğini, erken tanı ve uygun konservatif tedavi yöntemleriyle birçok çocuk ve gencin günlük yaşamına aktif bir şekilde devam edebildiğini belirtti.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yurt, "Skolyoz Farkındalık Ayı" kapsamında yaptığı açıklamada, skolyozun özellikle büyüme çağındaki çocuk ve ergenleri etkilediğine dikkat çekti.

Yurt, ailelerin özellikle 10-18 yaş arasındaki çocuklarda omuz seviyelerinde eşitsizlik, kürek kemiklerinden birinin daha belirgin görünmesi, bel kıvrımlarında asimetri veya öne eğilme sırasında sırtta çıkıntı fark etmeleri durumunda bir sağlık profesyoneline başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Skolyozun çoğu zaman ağrıya neden olmadığı için erken dönemde fark edilemeyebileceğini işaret eden Yurt, “Ancak tedavi edilmediğinde eğrilik ilerleyebilir, duruş bozukluklarına, estetik kaygılara, fiziksel fonksiyonlarda azalmaya ve ileri vakalarda solunum problemlerine yol açabilir.” ifadesini kullandı.

Yurt, DAÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2023 yılında yürütülen bir çalışmada Gazimağusa Bölgesi ortaokullarında her 100 öğrenciden beşinde skolyoz varlığının saptandığını kaydetti.

Skolyoz tedavisinde fizyoterapinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yurt, erken dönemde başlanan, kişiye özel planlanan ve bilimsel temellere dayanan skolyoza özgü egzersiz programlarının eğriliğin ilerlemesini yavaşlatmaya veya kontrol altına almaya katkı koyduğunu vurguladı.