Bayram, paylaşmanın ve bir araya gelmenin en güzel ifadesidir. Kapılar açılır, tatlılar ikram edilir ve ziyaretler sürer; ancak kontrolsüz beslenme sindirim sorunları ve kilo dengesizliğine yol açabilir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Uzm. Dyt. Ecem Fidan, bayram sonrası sağlıklı beslenme ve öğün düzeni önerileri ile bayramda dengeli beslenmenin püf noktalarını paylaştı.

Bayramda en sık yapılan hatanın “farkında olmadan sürekli yeme hali” olduğunu vurgulayan Uzm. Dyt. Ecem Fidan “Bayramda gün içine yayılmış birçok küçük öğün tüketiliyor. Bir evde kahveyle birlikte tatlı, diğerinde börek, bir sonrakinde çikolata derken vücut dinlenmeye fırsat bulamıyor. Bu durum hem sindirim sistemini yoruyor hem de kan şekeri dengesini zorlayabiliyor” dedi.

Uzm. Dyt. Fidan, bayramın sosyal ve duygusal yönünü unutmadan, sağlıklı kalmanın ipuçlarını şu sözlerle özetliyor: “Bayram; paylaşmak, keyif almak ve birlikte olmaktır. Bu süreci kısıtlamalarla zorlaştırmak yerine, bilinçli tercihlerle dengelemek en doğru yaklaşımdır. Ne tamamen kaçınmak ne de kontrolsüz tüketmek… Asıl önemli olan, ortayı bulabilmektir.”

Güne ağır bir kahvaltıyla başlamak, gün boyu daha çok yeme isteğini artırıyor!

Türk mutfağının, kendine has lezzetleri ve çeşitliliğiyle bayram sofralarını adeta bir şölen haline geldiğini belirten Uzm. Dyt. Ecem Fidan “Hellimden zeytine, taze ekmeklerden ev yapımı hamur işlerine kadar pek çok seçenek bayram sabahlarında sofralarda yerini alıyor. Bu zenginliğin keyfini çıkarırken dengeyi korumakta oldukça önemli” dedi. “Güne ağır bir kahvaltıyla başlamak, gün boyu daha çok yeme isteğini artırıyor” ifadelerini kullanan Uzm. Dyt. Fidan “Oysa daha hafif ve dengeli bir kahvaltı hem enerji seviyesini korur hem de gün boyu daha kontrollü ilerlemeyi sağlar” dedi.

Tatlıyı reddetmek değil, yönetebilmek önemli!

Tatlı tüketiminde de farkındalığın önemli olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzmanı Ecem Fidan, “Tatlı tamamen hayatımızdan çıkması gereken bir besin değil. Ancak aynı gün içinde birden fazla kez ve kontrolsüz tüketildiğinde, özellikle insülin direnci olan bireylerde ciddi dalgalanmalara neden olabilir. Önemli olan miktarı değil, dengeyi yönetebilmektir” ifadelerini kullanıyor. Çay ve kahve tüketiminde de dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Fidan, “Her gidilen evde ikram edilen çay ve kahve, toplamda ciddi bir kafein yükü oluşturabiliyor. Bu durum hem mide hassasiyetini artırabilir hem de çarpıntı ve uyku problemlerine yol açabilir” dedi.

Hareket etmek, bayram kaçamaklarının gizli kurtarıcısı...

Bayram süresince fiziksel aktivitenin azalmasının sindirim sistemini yavaşlattığını da belirten Uzm. Dyt. Fidan, kısa yürüyüşlerin önemine dikkat çekerek “Ziyaretler arasında yapılacak 20-30 dakikalık bir yürüyüş, sindirim sistemini destekler ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur” dedi. Su tüketiminin önemine de değinen Uzm. Dyt. Fidan, “Günlük en az 2–2,5 litre su tüketmek ise sindirim ve genel vücut dengesi için oldukça önemlidir. Su, bayram boyunca en çok ihmal edilen ama en çok ihtiyaç duyulan unsurlardan biridir” ifadelerini kullandı.