banner913
banner932
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
Orta dereceli okullarda Akademik Çalışma Takvimi’nde düzenlemeye gidildi
79 0
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
9 0
 
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden çocuk şenliği
13 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
23 0
Araç köprüden uçtu
Araç köprüden uçtu
28 0
Poşetlere zam
Poşetlere zam
169 0
Hastaların ilaç isyanı
Hastaların ilaç isyanı
29 0
banner915

Süperstar Merit Royal Dıamond müşterilerini büyüledi

banner476

banner825
Süperstar Merit Royal Dıamond müşterilerini büyüledi
banner931
Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’ın Haziran ayı konserleri, Süperstar Ajda Pekkan ile başladı. Yılbaşında verdiği unutulmaz konserin ardından, Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile yeniden buluşan Ajda Pekkan, Merit Royal misafirlerinin yoğun ilgisi ile karşılandı.

İhtişamı ile eğlence hayatına damga vuran Diamond sahnesinde ışık gösterileri ve dansçıları eşliğinde olağanüstü bir performans sergileyen Süperstar, sahne kostümü ile de göz kamaştırdı. Sarı tüy detaylı kısa ceketle tamamladığı dore rengi ışıl ışıl tulumu ile yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, hem güzelliği hem de eşsiz sesi ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Salonu dolduran sevenlerine “Birlikte büyüdük, birlikte bugünlere geldik. Hepinizi çok seviyorum” diyen Süperstar, Merit ailesine de teşekkürlerini sundu.

Merit Royal Diamond konserine özel olarak hazırladığı repertuvarında, en sevilen nostaljik ve yeni parçalarına yer veren ünlü sanatçı, konuklarını adeta büyüledi. Davul şov eşliğindeki hareketli şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkarıp konserini tamamlayan Ajda Pekkan, hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir geceye daha imza attı.

banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.