Sinema yıldızları podyum yıldızı oldu

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen L'Oreal defilesi, sinema yıldızları geçidine döndü. Ünlü isimler podyumda fırtına estirdi

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen L'Oreal defilesi, sinemanın ünlü isimlerini bir araya getirdi. Üstelik bu sefer sadece seyirci olarak değil, model olarak.Eyfel Kulesi'nin fon oluşturduğu defilede, ünlü kozmetik markasının elçileri, "Walk Your Worth" adlı gösteri için Fransa'nın başkentinde buluştu.İngiliz oyuncu Helen Mirren, Amerikalı oyuncular Elle Fanning, Eva Longoria, Andie MacDowell ve Viola Davis ile Bollywood yıldızı Aishwarya Rai Bachchan podyumda boy gösterdi.Sinemanın ünlü isimlerine, podyumların ünlü modeli Kendall Jenner da eşlik etti.İşte Paris Moda Haftası L'Oreal defilesinden yansıyanlar...