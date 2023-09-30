Peri masalı beş ay sürdü

5 ay önce yurt dışında günlerce süren düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı dün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'da evlenmişti.

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

Şeyma Subaşı ile Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

BOMBA İDDİA: ŞEYMA SUBAŞI YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan dün Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın bir süre önce düğününe davet ettiği kişiler arasında bulunan iş insanı Burak Ateş ile yeni bir ilişki yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Subaşı'nın düğününe davet ettiği Burak Ateş isimli biriyle bir süredir aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Jess Molho ile magazin programı sunan Yağmur Çevik, son videosunda Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çevik, Şeyma Subaşı'nın ilişkisinde en başından beri şiddet olduğunu ikilinin tartışmalarda sık ık bribirine vurduğunu ileri sürdü. Çevik, Subaşı'nın bir süredir iş insanı Burak Ateş ile de aşk yaşadığını söyledi. Ateş'in çiftin düğünlerine davet ettiği 15 kişinin arasında yer aldığı da söylendi. Subaşı ilişki iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı

