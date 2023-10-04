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Paris Hilton podyumda fırtına gibi esti

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Hilton otelleri varisi, ünlü DJ Paris Hilton, Paris Moda Haftası defilesinde modellik yaptı

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Paris Hilton podyumda fırtına gibi esti
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En ünlü sosyetik isim olarak bilinen Paris Hilton, Fransa'nın başkenti Paris'te moda şovunda boy gösterdi.
42 yaşındaki DJ, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Mugler defilesinde yürüdü.
Defilede cesur dekolteli siyah tasarımlar öne çıktı.
Hilton da dramatik göz makyajı ve cesur bacak dekoltesiyle dikkat çekti.
Siyah mini elbisesiyle podyumda yürüyen Hilton'a en büyük desteği, defileyi ön sırada izleyen kardeşi Nicky Hilton verdi.
İki kardeş, Paris Moda Haftası'nı birlikte takip etmiş, en son Stella McCartney defilesini birlikte izlemişti.
 
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