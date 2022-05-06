Merit Lefkoşa’da Serdar Ortaç rüzgarı

Merit Lefkoşa Otel’de iki gece boyunca sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı Serdar Ortaç muhteşem saatler yaşattı

Merit Lefkoşa Otel’de Ramazan Bayramının 2. ve 3. Gecesi sahne alan Serdar Ortaç muhteşem saatler yaşattı.Herkesin bayramını kutlayarak sahneye çıkan sanatçı en güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi.Şıklığı ve dansçıları ile göz dolduran sanatçının, annesi ile yaptığı düetler misafirlerden büyük alkış topladı.Konuklar birbirinden güzel Serdar Ortaç parçaları ile bayramın tadını çıkarttı.