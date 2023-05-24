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Merit Lefkoşa çalışanlarından yaza piknikli merhaba

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Merit Lefkoşa çalışanlarından yaza piknikli merhaba
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Merit Lefkoşa Hotel’in her yıl düzenlediği geleneksel yaza merhaba pikniği bu senede eğlence ve coşkuyla gerçekleşti.
Doğa ile iç içe hep birlikte güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan Merit Lefkoşa çalışanları, piknik alanında düzenlenen çeşitli yarışmalar ile de doyasıya eğlenerek yorgunluk attılar.
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