Meltem Erensoylu güzelliğiyle büyüledi

Türkiye’de son dönemlerde adından söz ettiren Meltem Erensoylu bayramın ikinci gecesi Azerbaycan’da hayranların karşısına çıktı.Rus, İsrail ve Türk dinleyicilerin müzik ziyafeti veren Meltem Erensoylu konuklardan tam not aldı.Gülşah Saraçoğlu imzalı derin yırtmaçlı. İki abiye giyen sanatçı hem sesi hem de güzelliği ile kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşattı.