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Mehmet Ali Erbil evlilik teklifi etti

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Mehmet Ali Erbil evlilik teklifi etti
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Mehmet Ali Erbil, 5 aydır aşk yaşadığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etti.
Temmuz ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında cinsel anlamda sağlıklı olduğunu ve 20 yaşında bir kadınla evlenebileceğini söyleyen 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Daha önce 5 kez nikah masasına oturan Erbil, genç sevgilisine önceki akşam evlilik teklifi etti.
 
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