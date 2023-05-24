MC Palace’tan festival tadında açılış

26 Mayıs Cuma:

27 Mayıs Cumartesi:

28 Mayıs Pazar:

MC Palace’tan festival tadında açılışYeni yönetimi ve işletmesiyle MC Palace Hotel, 26 Mayıs Cuma günü kapılarını misafirlerine açıyor.Cuma günü saat 18:00 de başlayacak olan ve festival havasında geçecek olan etkinlikler üç gün sürecek.Restoranları, barı, pastanesi, çocuk kulübü, spası ve havuz hizmetleriyle Girne’nin yeni yaşam merkezi olacak olan MC Palace Hotel, açılış etkinliği programı ise söyle:18:00 Açılış Resepsiyonu19:00 Ali Dervişoğlu ve Buket Atabay’ın sunumlarıyla PLAY FM Canlı Yayın20:00 Ateş Dansı Şovu20:30 Grup FREKANS Konseri22:00 Havai Fişek Gösterisi23:00 Roof Party - DJ Serdar Eren11:00 – 18:00 Çim alanda Şişme Çocuk Oyun Platformları, Elsa, Sünger Bop ve Disney Maskotları, Yüz Boyama, Çeşitli Çocuk Aktiviteleri, Yetişkin Oyun Parkurları ve Play Fm Canlı Yayınları20:00 İlyada Zaim Konseri (Havuz Başı)21:00 Ayşegül Zaim Konseri (Havuz Başı)22:00 Havai Fişek Gösterisi23:00 Roof Bar – Dj Hilat Demirer11:00 Havuz Başı Açık Büfe Brunch11:00 – 18:00 Dj performans eşliğinde Şişme Çocuk Oyun Platformları, Elsa, Sünger Bop ve Disney Maskotları, Yüz Boyama, Çeşitli Çocuk Aktiviteleri ve Yetişkin Oyun Parkurları14:00 Jimnastik Gösterisi18:00 – 21:00 Havuz Başı BBQ Party ve Demet Gancelli Konseri