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MC Palace’tan festival tadında açılış

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MC Palace’tan festival tadında açılış
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MC Palace’tan festival tadında açılış
 
Yeni yönetimi ve işletmesiyle MC Palace Hotel, 26 Mayıs Cuma günü kapılarını misafirlerine açıyor.
Cuma günü saat 18:00 de başlayacak olan ve festival havasında geçecek olan etkinlikler üç gün sürecek.
Restoranları, barı, pastanesi, çocuk kulübü, spası ve havuz hizmetleriyle Girne’nin yeni yaşam merkezi olacak olan MC Palace Hotel, açılış etkinliği programı ise söyle:
 
26 Mayıs Cuma:
18:00 Açılış Resepsiyonu
19:00 Ali Dervişoğlu ve Buket Atabay’ın sunumlarıyla PLAY FM Canlı Yayın
20:00 Ateş Dansı Şovu
20:30 Grup FREKANS Konseri
22:00 Havai Fişek Gösterisi
23:00 Roof Party - DJ Serdar Eren
 
27 Mayıs Cumartesi:
11:00 – 18:00 Çim alanda Şişme Çocuk Oyun Platformları, Elsa, Sünger Bop ve Disney Maskotları, Yüz Boyama, Çeşitli Çocuk Aktiviteleri, Yetişkin Oyun Parkurları ve Play Fm Canlı Yayınları
20:00 İlyada Zaim Konseri (Havuz Başı)
21:00 Ayşegül Zaim Konseri (Havuz Başı)
22:00 Havai Fişek Gösterisi
23:00 Roof Bar – Dj Hilat Demirer
 
28 Mayıs Pazar:
11:00 Havuz Başı Açık Büfe Brunch
11:00 – 18:00 Dj performans eşliğinde Şişme Çocuk Oyun Platformları, Elsa, Sünger Bop ve Disney Maskotları, Yüz Boyama, Çeşitli Çocuk Aktiviteleri ve Yetişkin Oyun Parkurları
14:00 Jimnastik Gösterisi
18:00 – 21:00 Havuz Başı BBQ Party ve Demet Gancelli Konseri

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