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Les Ambassadeurs Hotel’de müzik ziyafeti

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Les Ambassadeurs Hotel’de müzik ziyafeti
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Les Ambassadeurs Hotel’de Kurban Bayramı coşkusu bir başka yaşandı.

Bayramın ikinci gecesi Sibel Can’ın, son gecesi ise Volkan Konak’ın sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel’de muhteşem saatler yaşandı.

Gece boyunca müzik ziyafeti sunan Sibel Can ve Volkan Konak, birbirinden güzel parçalarıyla mest ederken, konuklar da şarkılara eşlik ederek keyifli saatler geçirdi.
Siyah, uzun kıyafeti içinde sahne alan Sibel Can, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Performansıyla dinleyenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Karadeniz’in güçlü sesi Kuzey’in Oğlu Volkan Konak da usta yorumu, tatlı sohbeti ve hikayeleriyle herkesi bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Usta sanatçı, şarkı aralarında seyircilerle güzel diyaloglar kurarak şarkıları kadar sahnedeki diyaloglarıyla izleyenleri mest etti.
 
 
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