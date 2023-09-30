Jessica Chastain'e hayran ilgisi

Başrolünde yer aldığı "Memory" filminin San Sebastian Film Festivali prömiyerine katılan Oscar'lı yıldız Jessica Chastain, kırmızı halıda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı

Oscar'lı oyuncu Jessica Chastain, 2023 San Sebastian Film Festivali kırmızı halısına damga vurdu.

"Memory" adlı yeni filminin prömiyerine Gucci imzalı elbisesiyle katılan Chastain, kırmızı halının en iddialı ismi olarak öne çıktı.

İspanya'nın San Sebastian kentinde Victoria Eugenia Theater'da düzenlenen gala öncesi kırmızı halıda, Amerikalı oyuncuya yoğun ilgi vardı.

Yönetmen Michel Franco ile kırmızı halıda boy gösteren Chastain ile fotoğraf çektirmek isteyen İspanyol hayranları adeta birbirleriyle yarıştı.

Hayranlarının imza ve fotoğraf isteğini geri çevirmeyen 46 yaşındaki oyuncu, zaman zaman hayranlarının telefonlarını alarak selfie'leri kendi çekti.

Jessica Chastain'in Peter Sarsgaard ve Merritt Wever ile başrolleri paylaştığı "Memory" filmi, birbirlerine derin aşık olan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Çift, ilişkilerini geliştirmeye çalışırken travma, bunama, hafıza, kimlik ve güven gibi derin sorunlarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

