Disney Plus gecesine ünlü oyuncuların kıyafetleri damga vurdu!

Disney Plus platformu 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi.

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Geceye platformdaki yapımlarda rol alan ünlü isimler katıldı. Davete katılan ünlülerin kıyafetleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra Türk yapımları da seyirciyle buluşturacak olan Disney Plus, dün Türkiye'de yayına başladı. Platformda Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı Türk dizisi Kaçış da yayınlandı.

KIYAFETLERİYLE GÜNDEM OLDULAR

Disney Plus için dün akşam da Tersane İstanbul'da özel bir etkinlik düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı. Hande Erçel, Cansu Dere, Aslı Enver, Pınar Deniz, Demet Özdemir gibi ünlü oyuncular ise gecede giydikleri kıyafetlerle gündem oldu. Sosyal medyada da ünlülerin kıyafetleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

ASLI ENVER

HANDE ERÇEL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

CANSU DERE

ENGİN AKYÜREK

DEMET ÖZDEMİR

DANLA BİLİÇ - CEMALCAN CANSEVER

BUĞRA GÜLSOY

BURAK DENİZ

PINAR DENİZ

MELİS SEZEN