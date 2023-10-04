Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediyesi

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, abartılı sahne kıyafetleri, gösterişli mücevherleri ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Afyonkarahisar'da sahneye çıkan Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi.
Çiçek desenli siyah elbisesi, abartılı makyajı ve saçıyla sahnede göz dolduran Ersoy'a dudak uçuklatan bir hediye geldi. Sanatçıya dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik bir çanta hediye edildi.
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