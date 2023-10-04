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Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediyesi

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Gösterişli kıyafetleri ve mücevherleriyle sık sık adından söz ettiren Bülent Ersoy'a 3 milyon TL değerinde 3 ayda yapılan özel tasarım mermer çanta hediye edildi

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Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediyesi
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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, abartılı sahne kıyafetleri, gösterişli mücevherleri ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Afyonkarahisar'da sahneye çıkan Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi.
Çiçek desenli siyah elbisesi, abartılı makyajı ve saçıyla sahnede göz dolduran Ersoy'a dudak uçuklatan bir hediye geldi. Sanatçıya dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik bir çanta hediye edildi.
 
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