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Bir Oscar klasiği olan "kırmızı halı" geleneği değişiyor

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İşte yeni halının rengi!

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Bir Oscar klasiği olan "kırmızı halı" geleneği değişiyor
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Oscar, bu yıl çok farklı olacak gibi görünüyor. Değişim, kırmızı halının renginden başladı. Yani 95. Oscar Ödülleri gecesinde kırmızı halı bile kırmızı olmayacak.
Bir Oscar klasiği olan "kırmızı halı" geleneği değişiyor: İşte yeni halının rengi!
Türkiye saatiyle 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece yapılacak olan 2023 Oscar Ödülleri töreni öncesi hazırlıklar başladı. Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, dün yeni halı serilirken basın mensuplarının karşısındaydı.
Bir Oscar klasiği olan "kırmızı halı" geleneği değişiyor: İşte yeni halının rengi!
Sinema için yılın en büyük gecesinde ünlülerin geçeceği ikonik Hollywood Bulvarı'ndaki büyük halı serildi. 1961'den beri kırmızı olan ikonik halının, artık şampanya rengi olduğu görüldü.
Bir Oscar klasiği olan "kırmızı halı" geleneği değişiyor: İşte yeni halının rengi!
Oscar bu yıl da her yıl olduğu gibi, ünlü talk show sunucusu Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.
"BU YIL KAN DÖKÜLMEYECEK"
Bir Oscar klasiği olan "kırmızı halı" geleneği değişiyor: İşte yeni halının rengi!
Jimmy Kimmel, basına hitap ederken, Will Smith'in geçen yıl Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atmasına atıfta bulunarak, "İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" şeklinde espri yaptı.
Bir Oscar klasiği olan "kırmızı halı" geleneği değişiyor: İşte yeni halının rengi!
Will Smith, geçen yıl Oscar gecesinde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında sözleri nedeniyle sinirlenerek sunucu Chris Rock'ı sahnede tokatlamıştı. Rock, Jada Pinkett Smith'in kazıttığı saçlarını, Demi Moore'un 1997'deki Jane'in Zaferi filmindeki görünümüe benzetmişti. Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen Pinkett Smith, şakaya gülmemişti. Bu duruma öfkelenen Will Smith, sahneye çıkarak törene damga vuran ve haftalarca konuşulan tokat olayına imza atmıştı. Smith, yerine oturduğunda da "Karımın adını o lanet ağzına alma" diyerek Rock'a bağırmıştı. Olay sonrası özür dileyen Smith, Akademi tarafından 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti. (Kaynak: NTV)
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