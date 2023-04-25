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Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di

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Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
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Les Ambassadeurs Hotel’de bayram coşkusu bir başka yaşandı.

Bayramın birinci gecesi Sibel Can’ın, ikinci gecesi ise Hakan Altun’un sahne aldığı Les Ambassadeurs Hotel’de coşku dolu saatler yaşandı.

Salonu tıklım tıklım dolduran misafirlere müzik ziyafeti sunan Sibel Can ve Hakan Altun, birbirinden güzel parçalarıyla mest ederken, konuklar da şarkılara eşlik ederek keyifli saatler geçirdi.

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