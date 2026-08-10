Güney Kıbrıs gümrüğüne çocuk oyuncağı içerdiği belirtilen üç adet kargoda yapılan aramada 48 adet elektronik sigara (vape) tespit edildi.

Politis ve diğer gazeteler, ABD’den Larnaka Havaalanına gelen üç adet pakette yaptıkları aramada, gümrüğe çocuk oyuncağı olarak bildirilen ürünlerin aslında elektronik sigara veya buhar makinası olarak bilinen" vape" olduklarının tespit edildiğini yazdılar.

Gazete, elektronik sigara niteliğindeki ürünlerden bazılarının içeriğinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirtirken ürünlerin alıcısı olan bir şahsın ise Güney Lefkoşa’da tutuklandığını aktardı.