Verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı ve beraberindeki heyet, Kalkanlı köy kahvesinde partinin ekonomi, yerel yönetimler, kamusal hizmetler, Servet Vergisi ve Kıbrıs sorunu olmak üzere çeşitli alanlardaki politikalarını vatandaşlara anlattı.

Mevcut siyasi anlayışın halkın temel sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, emekçilerin ve dar gelirli kesimlerin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında ezildiğini savunan Bağımsızlık Yolu heyeti, ekonomik yükün toplumun omuzlarına yüklenmesine karşı olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık yolu heyeti, bu çerçevede partinin savunduğu Servet Vergisi'ni de katılımcılara anlattı.

Kalkanlı ve çevresinde özellikle imar planı eksikliği nedeniyle tarım arazilerinde ve bölgede plansız yapılaşma olduğunu da savunan heyet, doğal ve kültürel dokunun korunmasını esas alan, bölgenin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı imar planının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyarette kamusal eğitim, sağlık ve ulaşım da ele alındı.