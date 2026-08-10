Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yakınlığı ile bilinen Fileleftheros gazetesinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik çirkin saldırılar yapıldı.

Erhürman’ın ‘Rumlar reddetti’ sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilen bir yazıda, Erhürman'a ''Türk kökenli Goebbels" tipi propagandanın en iyi sözcüsü haline geldi'' diye saldırıldı.

Erhürman’ın, ‘’Mayınların temizlenmesini Christodulides reddetti’’ sözünün ‘yalan’ olduğunu öne süren yazar Aristos Michaelides, mayınların Türk tarafı nedeniyle temizlenemediğini ileri sürdü.

‘’(Erhürman) AB konusunda da propaganda yaparak atmosferi ve Kıbrıslı Türklerin duygularını zehirliyor’’ diyen Rum yazar, ‘’Aslında güveni sarsan (Erhürman’dır) kendisidir’’ dedi.

AB’nin Kıbrıs Türklerine bir çok katkısı olduğunu savunan Michaelides, ‘’Ancak bu, Kıbrıslı Türk liderliğini ve Erhürman’ı rahatsız etmektedir. Yeniden birleşme hayalini destekleyen her şeye öfkeyle saldırmaktadırlar’’ iddialarında bulundu.

Erhürman’a, ‘’bölünme propagandacısı’’ diye seslenen Michaelides şu ifadeleri kullandı:

"Erhürman’ın Rum tarafını uzlaşmazlıkla suçlamak için olayı çarpıttığı kesin.

Çünkü bu adam artık Türk kökenli Goebbels tipi propagandanın en iyi sözcüsü haline geldi. Türk protektorası istiyorlar; biz de anlamazlıktan gelip onlara kırmızı halı seriyoruz.

Not: Joseph Goebbels, Nazi Almanyası’nın Propaganda Bakanıdır.