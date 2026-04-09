Meclis Genel Kurulu dün saat 15.30'da toplandı.

Meclis Genel Kurulu önceki gün kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören yasa tasarılarını ele almak üzere toplanmış, ancak yaklaşık yarım saat sonra oturuma ara verilmişti. Genel Kurul, önceki gün verilen aranın ardından dün toplandı.

Bu kapsamda kürsüye ilk olarak Maliye Bakanı Özdemir Berova çıktı.

ABD Başkanı Doland Trump'ın İran'a yönelik "bir medeniyet ortadan kalkacak" açıklamasından kısa süre sonra ateşkesin ilan edilmesine işaret etti, "süreç belirsiz" dedi.

Savaşla ilgili öngörü sahibi olmadıklarını söyleyen Berova, "Umudumuz, ateşkesin mutlak hale gelmesi" dedi.

Berova, hükümet olarak "yeni" olarak duyurduğu hayat pahalılığı ödeneğine dair tasarı maddelerini anlattı, "Haziran'dan itibaren emanet alacağımız HP oranının yüzde 50'sini, en geç Ocak 2027'de çalışanın maaşına yansıyacağız" ifadelerini kullandı.

Vekillerden soru alacağını söyleyen Berova, CTP Milletvekili Fikri Toros'un, "Bu yasayla kamu maliyesi olarak öngördüğünüz tasarruf nedir" sorusuna yanıt veremedi.

Berova, "Böyle bir rakamı ortaya koyabilmek için ilk olarak Haziran içerisinde oluşacak hayat pahalılığını görmemiz gerek" dedi.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Devrim Barçın, Berova'ya "öngörüsüz" dedi.

Berova ise Barçın'a "anarşist" dedi.

Barçın ise yanıt olarak, "Faşist bir diktatörsün! Sen, konsensüs olmazsa yasa geçmeyecek dedin! Sözünü tutmadın! Senin gibi Nazi Almanyası'ndan, Hitler gibi olacağıma komünist olurum" dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise "Halkı kaç gündür ezdiniz! şimdi 10 gün öncenin konusuyla geri döndünüz" diyerek isyan etti.

Berova ise kürsüden kaçtı.

Öte yandan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kanal T’de Selda İçer Kurtoğlu’nun sunduğu “Gündem Özel” programına telefonla bağlanarak, hayat pahalılığı ödeneği konusundaki yeni öneri hakkında bilgiler verdi.

Berova, maaşı 75 bin TL altında olan kesimlere hayat pahalılığının tamamının yansıtılacağını ifade ederek, “Kesinti 75 bin TL üzerinde net maaşa ulaşan kesimlerden olacak.” dedi.

Hayat pahalılığı ödeneği hakkındaki yeni öneriyle, haziran ayında belirlenen hayat pahalılığının maaş skalalarına tam yansıtılacağını belirten Berova, net maaşın ortaya çıkmasıyla, net maaş ile bir önceki net maaş arasındaki farkın yarısının ocak ayına kadar emanete alınacağını söyledi.

Berova, emanete alınacak paranın, gelir gider tablosunda düzelme olursa geri ödemesinin daha erken yapılabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Esas olan sürdürülebilir bir mali yapı ile yıl sonunu bulabilmemiz. 2026 bütçesini yaparken, savaşı planlamadık. Her şey normale dönse bile, savaşın etkileri bir müddet daha devam edecek.

Yaz aylarında turizm gelirlerinin beklenenin altında kalmamasını umuyoruz. Sürdürülebilir bir durum ortaya çıktığında geri ödemek kaydıyla bir formül ürettik. Asgari ücret ayrı bir konu. Haziran ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ele alınarak, masaya oturulacak.”