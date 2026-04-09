Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne orman arazisi tahsis edilmesini içeren yasa değişikliğini onaylamayarak Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Mart 2026’da Meclis’ten geçen “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası”, Karpaz bölgesinde yaklaşık 3 bin 500 dönümlük alanın İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs yerleşkesi için kullanılmasını öngörüyordu.

Söz konusu düzenleme, özellikle ormanlık alanları kapsaması ve tahsis edilmesi planlanan arazinin büyüklüğü nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı’nın veto kararıyla birlikte yasa yeniden değerlendirilmek üzere Meclis gündemine taşınacak. Sürecin nasıl şekilleneceği ve düzenlemede değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Öte yandan bu kararı sosyal medya hesabından değerlendiren Yeşil Barış Hareketi eski başkanı Feriha Tel, yaşanan bu gelişmenin son günlerde bir umut olduğuna vurgu yaptı.

Tel'in açıklaması şöyle:

“Bu kadar olumsuzluğun içinde UMUT!

Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası; Cumhurbaşkanımız tarafından meclise geri iade edildi.

Bu süreçte ormanlarımız için, ortak değerlerimiz için ve ülkemiz için kenetlenen, ortak çağrımızı imzalayan 97 örgüt ve duyarlı tüm halkımıza teşekkür ederiz…

Mücadele bitmedi”