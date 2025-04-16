Liselerarası (Gençler) Futsal Birinciliği’nde KKTC şampiyonu olan Lefkoşa Türk Lisesi Erkek Takımımız, ülkemizi Türkiye Yarı Finalleri’nde temsil edecek.
Dün sabah adadan ayrılan takımımız uçakla Ankara’ya oradan da tren yolculuğu ile müsabakaların yapılacağı Konya’ya ulaştı.
Bugün yapılacak kura ve fikstür çekimi ile rakiplerimiz belli olacak.
4’er takımla 2 ayrı grupta tek devre lig şeklinde oynanacak grup müsabakaları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
Takımımız grubunu ilk 2 sıra içinde tamamlaması durumunda 20 Nisan’da Türkiye Finalleri’ne kalabilmek için çapraz eşleşme mücadelesine çıkacak.