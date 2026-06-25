Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Arabahmet Mahallesi’nde Çetinkaya Türk Spor Kulübü yanında bulunan ve uzun yıllardır otopark olarak kullanılan alanda hayata geçirilecek Sosyal Aktivite Merkezi ve Otopark Projesi’nin yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı.

Harmancı, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan (AYK) onay alan proje kapsamında hem modern ve güvenli bir otopark hem de sosyal yaşam alanı oluşturulacağını belirtti.

Açıklamaya göre, proje alanında şu ana kadar yağmur suyu drenajı, aydınlatma ve kamera altyapısı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ilerleyen süreçte 200 araç kapasiteli modern otopark, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlikler için sahne ve amfi, plaj tenisi sahaları, erişilebilir asansör ve merdiven sistemi ile peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri hayata geçirilecek.

Harmancı, projenin Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’nin birinci etabıyla bütünleşeceğini de ifade etti. Bu kapsamda hendekten Zahra Sokağa ulaşımı sağlayacak asansör ve çelik merdiven sistemiyle Suriçi ve surdışı arasındaki bağlantının güçlendirileceğini kaydetti.

Kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Ledra Palace Sınır Kapısı’na rahat ulaşım sağlanacağını belirten Harmancı, sur duvarlarında yapılacak temizlik, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının da tarihi dokuyu ön plana çıkaracağını vurguladı.

Projenin kent yaşamını kolaylaştıracağını ifade eden Harmancı, gençlerin ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği yeni bir sosyal merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.