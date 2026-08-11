Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile organizasyona katkı koyan Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına Birlik Genel Sekreteri Talha Özdemir, Güzelyurt AKM'de yapım aşamasında olan çalışmaları inceledi. Sanatçılar eserlerinde Güzelyurt’un simgesi haline gelen yapılar veya iz bırakmış önemli isimleri işliyor.

Özçınar ve Özdemir sanatçıların çalışma alanlarını gezerek sanatçılarla eserleriyle ilgili sohbet etti. Mahmut Özçınar konuyla ilgili açıklamasında, geleneksel olarak düzenlenen Güzelyurt Sanat Buluşması’nın kentin kültür ve sanat yaşamına önemli katkı sağladığını söyledi.

Taha Özdemir ise Güzelyurt Sanat Buluşması gibi uluslararası organizasyonlara katkı sunarak, kültürel etkileşimin güçlendirilmesine ve sanatın farklı coğrafyalar arasında bir köprü oluşturmasına destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Eserler Güzelyurt Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi 15 Ağustos Cumartesi saat 18.00’de açılacak.