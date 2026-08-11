Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, TÜRKSOY’un davetiyle Ankara’ya giden Akın’a temaslarında Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız eşlik etti.

TÜRKSOY ile Keçiören Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şölende, KKTC’yi temsilen Kültür Dairesi organizasyonuyla Othello Folklor Derneği’nden dansçı ve müzisyenler sahne aldı.

Akın, Ankara temasları kapsamında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu ziyaret etti, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüştü.

Yusuf ile görüşmesinde, Kıbrıs Türk sanatçılarının TÜRKSOY organizasyonlarına katılmasının ve Türk dünyasının kültürel etkinliklerinde yer almasının önemine işaret eden Akın, davet için teşekkür etti. Akın, KKTC’nin TÜRKSOY organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da belirtti.

Akın ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir ve Milli Kütüphane Teknik İşler Daire Başkanı Filiz Berna Gültekin ile de görüştü.

Görüşmelerde, Kültür Dairesi ile Türkiye’deki ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.