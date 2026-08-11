Başbakan Ünal Üstel, TRT’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yayın altyapısını güçlendirmesi ve TRT Radyo Haber’in KKTC’de yayın hayatına başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel, bilgi kirliliğinin giderek arttığı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın stratejik önem taşıdığı günlerde, Türkiye’nin güçlü ve güvenilir sesi TRT’nin KKTC’deki yayın ağını genişletmesini son derece değerli bulduğunu belirtti.

TRT ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasında geliştirilen iş birliği sayesinde Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya çok daha güçlü ulaşırken, TRT’nin sağladığı destekle FM vericilerinin güçlendirilmesinin, hem TRT’nin hem de BRT’nin “Mavi Vatan” sathındaki yayın gücünü önemli ölçüde artırdığına işaret eden Üstel, “Böylece yayınların adamızın dört bir yanına daha güçlü ve kaliteli şekilde ulaşması sağlanmıştır” dedi.

Üstel mesajında şunları kaydetti:

“TRT’nin diğer radyolarının yanında TRT Radyo Haber’in de yayın hayatına başlamasının halkımızın doğru ve güvenilir habere doğrudan erişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gönül, kültür ve iletişim bağlarını daha da güçlendiren bu önemli adımlar dolayısıyla TRT ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, TRT Radyo Haber’in KKTC’deki yayın hayatının hayırlı olmasını diliyorum.”