LTB’den verilen bilgiye göre, belediyede gerçekleştirilen törende protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile EMO Başkanı Prof. Dr. Mehmet Toycan imza koydu.

İmza töreninde, LTB Meclis Üyesi ve EMO Saymanı Buğra Gazioğlu ile EMO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Ulaş da hazır bulundu.

Protokol, iki kurumun düzenleyeceği projeler, eğitimler, paneller, seminerler ve diğer etkinliklerde karşılıklı destek sağlamayı ve Lefkoşa’nın elektrik ve enerji hizmetlerinde sürdürülebilir gelişime katkı sunmayı hedefliyor.