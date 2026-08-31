Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Girne açıklarında yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan facianın tüm yönleriyle bağımsız ve şeffaf şekilde araştırılması gerektiğini belirterek, siyasi ve idari sorumluluk taşıyanların hesap vermesi ve istifa etmesi çağrısında bulundu.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, “Girne açıklarında yaşanan büyük faciada hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Yaslı ailelerine, yakınlarına ve toplumumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.” dedi.

Facianın ardından yalnızca üzüntü ve başsağlığı bildirilmesinin ya da soruşturma başlatıldığının açıklanmasının yeterli olmadığını savunan Maviş, üst düzey kamu görevinin, gerçekleşebilecek en kötü senaryoları öngörme, gerekli denetimleri yaptırma ve ihmalleri önleme sorumluluğu olduğunu söyledi.

Başka ülkelerde benzer olayların ardından ilgili bakanların istifa ettiğini ve kamu görevlileri hakkında hukuki süreç başlatıldığını belirten Maviş, Kuzey Kıbrıs’ta ise her facianın ardından sorumluluğun başkasına aktarıldığını, ihmallerin görünmez kılındığını ve yöneticilerin görevlerine devam ettiğini savundu.

Facianın bütün yönleriyle bağımsız ve şeffaf biçimde araştırılması, ihmali bulunanların ise yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Maviş, başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Ünal Üstel olmak üzere tüm siyasi ve idari makamları sorumluluk üstlenmeye, istifa etmeye ve hesap vermeye çağırdı.