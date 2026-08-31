Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne açıklarında yaşanan gemi faciası ardından hava yolu bilet fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, böylesi acı bir olayın ardından ulaşım seçeneklerinin daraldığı, vatandaşların hava yoluna yönelmek zorunda kaldığı bir dönemde bilet fiyatlarının fahiş seviyelere ulaşmasının, toplum vicdanında haklı bir rahatsızlık yarattığına dikkat çekti.

Bir facianın, hiçbir şekilde ticari fırsata dönüştürülemeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, insanların çaresizliği, mecburiyeti ve yaşadığı endişe üzerinden kazanç hesabı yapılamayacağını söyledi.

-“Yapılması gereken; dayanışmayı büyütmek, vatandaşların mağduriyetini azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmek”

Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tam tersine bugün yapılması gereken; dayanışmayı büyütmek, vatandaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmektir. Böyle dönemlerde hava yolu şirketlerinden beklenen, fiyatları yükseltmek değil; imkanları ölçüsünde ek seferler planlamak ve bilet fiyatlarını aşağıya çekerek toplumsal sorumluluk ortaya koymaktır.”

Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hava ve deniz ulaşımının halk için bir lüks değil, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret eden Bakan ataoğlu, özellikle deniz ulaşımında yaşanan böylesi olağanüstü bir gelişmenin ardından hava ulaşımının daha erişilebilir hale getirilmesinin ise bir zorunluluk olduğunu söyledi.

İlgili tüm kurumları ve hava yolu şirketlerini sorumluluk almaya davet eden Bakan Ataoğlu, gerekirse ek seferlerin devreye alınması, kapasitenin artırılması ve bu olağanüstü döneme özel fiyat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini kaydetti.

-“Bugün fırsatçılığın değil, dayanışmanın zamanı”

Ataoğlu şöyle devam etti:

“Bugün fırsatçılığın değil, dayanışmanın zamanıdır. Vatandaşımızın mecburiyetini fırsata çevirmeye yönelik hiçbir yaklaşımı doğru bulmamız mümkün değildir. İnsanlarımızın yanında olmak yalnızca sözle değil, böylesi zor zamanlarda atılacak somut adımlarla gösterilir.

Hava yolu şirketlerine de açık bir çağrıda bulunuyorum; bu zor günlerde fiyatları artırmayın aksine düşürün. Ek seferler koyun, vatandaşımızın yükünü hafifletin. Gün, daha fazla kazanmanın değil; toplumla dayanışmanın günüdür.

Yaşadığımız acının üzerine bir de ulaşım mağduriyetinin eklenmesine izin verilmemelidir.”