Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi, 13 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Trafik Işıkları’nın bulunduğu alanda kurulacak. Her gün 12:00-20:00 saatleri arasında kurulacak markette canlı DJ performanslarından akustik müzik dinletilerine, Noel Baba ile hediye günlerinden dans gösterilerine, harika konserlerden renkli maskotlara kadar dopdolu etkinlikler yer alacak. Satış stantlarının kurulacağı ve Yeni Yıl ağacı ile çeşitli süslerle dekore edilen LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi, Radyo Juke iş birliğinde, Erülkü Süpermarket, Brewart ve Carplus sponsorluğunda yapılıyor.

13 Aralık Cuma günü zengin bir program Lefkoşalıları bekliyor

Marketin ilk günü olan 13 Aralık Cuma saat 12:00’de Dj Altuğ ile açılacak programda 16.00-18.00 arasında Radyo Juke canlı yayın 2 yüz programı yer alacak. İlk gün programı 18.00-19.00 saatleri arasındaki Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio Dinletisi (Arkın Sayar (Solist) -İbrahim Çetiner(Gitar) - Münür Akgör (Trompet) ile devam ederken 16.00-18.00 arası özellikle çocukların ilgisini çeken Noel Anne ve Noel Baba ile Kar makinesi de etkinliğe ayrı bir keyif katacak.

LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi Programı

13 Aralık Cuma

12.00 – 16.00 Dj Altuğ

16.00 – 18.00 Radyo juke canlı yayın 2 yüz programı

18.00 – 19.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio Dinletisi

*Arkın Sayar (Solist) - *İbrahim Çetiner(Gitar) - *Münür Akgör (Trompet)

16.00 – 18.00 Noel Anne ve Noel Baba

16.00 – 18.00 Kar makinesi

14 Aralık Cumartesi

12.00-DJ, 16.00 18.00 - Noel anne- noel baba, 19.00 - Berk Çomunoğlu konser

15-16 Aralık – Yeni yıl marketi alanında DJ performansı

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17-18 -19 ARALIK – Mehmet Akif Caddesi üzerinde farklı noktalarda DJ performansları.

18 Aralık saat 19.00 – DJ Coşkuner

20 Aralık Cuma - 12.00 – DJ, 16.00 – 18.00 Noel Anne ve Noel Baba, 17.00 – 18.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Duo Dinleti Arkın Sayar – İbrahim Çetiner

21 Aralık CUMARTESİ - 12.00 DJ, 16.00 – 18.00 Noel Anne ve Noel Baba, 19.00 - REVA Konser

22-23 ARALIK - – Yeni yıl marketi alanında DJ performansı

24-25-26 ARALIK - Mehmet Akif Caddesi üzerinde farklı noktalarda DJ performansları.

25 Aralık saat 19.00 – DJ Coşkuner

27 Aralık Cuma - 12.00 Dj, 16.00 18.00 - Noel anne noel baba, 18.00-19.00 Reşat Kortan – Arkın Sayar

28 Aralık Cumartesi - 12.00 DJ, 14.00-16.00 KUMSAL PARK ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

16.00 18.00 - Noel anne noel baba, 19.00 -20.30. Grup KAIRA İnanç Erşen-Hüseyin Kırmızı-Cahit Kurtafalı Ahmet Zilci- İlker Erşen-Çağrı Çerkez

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29-30-ARALIK Yeni yıl marketi alanında DJ performansı

31 ARALIK SALI - 16.00 18.00 KAR MAKİNESİ, 16.00 18.00 - Noel anne noel baba