ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik güçlerinin Los Angeles'ta göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesiyle patlak veren eylemlere dair açıklamalarda bulundu.



“İsyan Yasası’nı” devreye sokup sokmayacağı sorulan Trump, yasayı devreye sokma ihtimalinin protestoların boyutuna bağlı olduğunu söyleyerek “Şiddet uygulayan kişilere izin veremeyiz. Eğer ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek, güvenlik güçlerimiz çok güçlü şekilde müdahale edecek” açıklamasında bulundu.



Trump ayrıca, “Ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi bölünmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Protestocularla ilgili açıklamalarına devam eden Trump, “Tükürüyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Onlar tükürür, biz karşılık veririz” diyerek eylemcilere yönelik sert müdahalenin devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız" diye konuştu.

YETKİLİLERE GÖZDAĞI

California’daki yerel yetkililerin, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeleri halinde federal suçlamalarla karşılaşabileceğini belirten Trump ayrıca, “Hukuk ve düzenin önünde duran herkes cezai yaptırımlarla karşılaşır” dedi.

BAKANLARA TALİMAT: "TÜM GEREKLİ EYLEMLERİ YAPIN"

Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi’ye doğrudan talimat verdiğini açıkladı. Trump, "Diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

Trump açıklamasını, "Düzen yeniden sağlanacak, yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak," sözleriyle tamamladı.

DENİZ PİYADELERİ DE GÜNDEMDE

Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth de, “şiddetin devam etmesi” halinde aktif görevdeki deniz piyadelerinin de harekete geçirileceğini söylemişti.

ULUS MUHAFIZLAR GÖREV YERLERİNE ULAŞTI



Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 300 kişilik ilk Ulusal Muhafız birliği Los Angeles kentindeki önceden belirlenen görev yerlerine ulaşmaya başladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızların, kentin çeşitli yerlerindeki ICE karşıtı protestolara müdahale etmesi ve kentte güvenliği sağlaması bekleniyor.



Askerlerin bir kısmı, son iki gün içinde yüzlerce gösterici ile federal kolluk kuvvetleri arasında çatışmaların yaşandığı Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Tutukevi civarına gönderildi.



Diğer Ulusal Muhafızların da kente ulaştıkça görev yerlerine yerleştirilecekleri belirtiliyor. Uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla donanmış onlarca Ulusal Muhafızın kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada dikkati çekti.

PROTESTOLAR NASIL BÜYÜDÜ?



ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin bölgede baskınlar düzenlemesinin ardından cuma günü Los Angeles şehir merkezindeki Los Angeles Federal Binası önünde gösteriler başlamıştı.



ABD'de Göçmenlik Bürosu ekipleri zırhlı araçlarla birçok adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek onlarca yabancı uyruklu şahsı gözaltına almıştı.



Gözaltılara tepki olarak başlayan eylemler ise, kısa süre içinde kitlesel katılıma ulaştı ve güvenlik güçleriyle çatışmalar başladı.



Bunun üzerine Trump yönetimi, eylemcileri bastırmak amacıyla Ulusal Muhafızlar'ı görevlendirmişti. Güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar ile eylemciler arasında çatışmalar devam ediyor.