Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona ermişti. Geleceği merak konusu olan Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılmıştı.

FLAŞ: Cristiano Ronaldo yeni sezonda formasını giyeceği takımı açıkladı - 2. Foto

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma transfer olabileceği konuşulan Cristiano Ronaldo bu iddiayı yalanlamıştı.

FLAŞ: Cristiano Ronaldo yeni sezonda formasını giyeceği takımı açıkladı - 3. Foto

Öte yandan Ronaldo, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

FLAŞ: Cristiano Ronaldo yeni sezonda formasını giyeceği takımı açıkladı - 4. Foto

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını bildirdi.

Al-Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik yakaladı.

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