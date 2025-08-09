İngiliz çocuk, 4 Ağustos’ta İspanya’nın Menorca Adası’ndaki Mahon Havalimanı’ndan Londra’nın kuzeydoğusundaki Stansted Havalimanı’na binecekti fakat birden ortadan kayboldu.

EURONEWS‘ün haberine göre ailesi, polise haber verince güvenlik kameraları incelendi ve çocuğun EasyJet’e ait bir uçakla biletsiz İtalya’nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı’na gittiği ortaya çıktı.

EasyJet kabin ekibi durumu uçuş sırasında fark etti ve çocuğu Milano’da şirketin ekibi karşıladı.

Çocuğun annesi aynı gün EasyJet’in düzenlemesiyle İtalya’ya uçarak oğluna kavuştu.