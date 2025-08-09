Çin'in Jiangsu eyaletinde bir kadın, eşini başka bir kadınla birlikte yakaladıktan sonra yaşadığı şokun etkisiyle apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktı. Talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç kadın, eşini evde başka bir kadınla uygunsuz şekilde yakaladıktan sonra sinir krizi geçirdi.

Olay sırasında yüksek sesle bağırarak eşine tepki gösteren kadın, kısa bir süre sonra evin balkonuna koştu ve kimsenin müdahale edemeyeceği bir anda kendini aşağı bıraktı. Kadının dördüncü kattan düşme anı, apartman çevresindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye sevk etti. Yetkililer, kadının durumunun ağır olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.