İtalya Kupası'nda Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, çeyrek final maçında Empoli'yi ağırladı.
Allianz Stadı'nda oynanan mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.
Konuk Empoli, 24. dakikada Youssef Maleh'in ceza sahası dışından attığı müthiş golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
Juventus'ta Khephren Thuram, 66. dakikada Messi ve Ronaldo'yu kıskandıracak bir golle imza atarak skoru 1-1 getirdi.
Maçın normal süresi 1-1 bitince turu atlayacak ekibin belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda Empoli sevindi
Seri penaltı atışlarında güçlü rakibi Juventus'a 4-2'lik üstünlük kuran Empoli, adını yarı finale yazdırdı.
Seri penaltılarda Kenan ve Vlahovic, Vasquez'e takıldı
Juventus'ta Dusan Vlahovic ve ikinci yarıda oyuna giren milli oyuncumuz Kenan Yıldız, seri penaltı atışlarında Empoli kalecisi Devis Vasquez'i geçemedi.
Empoli, yarı finalde Bologna'nın rakibi oldu.