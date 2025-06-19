Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, dün gittiği bir markette karşılaştığı limonlar ve fiyatını bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.

Vatandaşımız, ülkemizin bir zamanlar narenciye ürünleriyle bilinen bir ülke olduğunu ancak zamanla narenciyenin bitme noktasına geldiğini ve bununda fiyatlara bu şekilde yansıdığını kaydetti.

Narenciyenin 1983 sonrasında her geçen gün gerilediğini zira dış Pazar kapılarının kapandığını söyleyen vatandaşımız, ancak ülkeye yetişebilecek kadar üretim yapıldığını belirtti.

Son yıllarda limonun yaz aylarından adeta altın değerinde satıldığına dikkat çeken vatandaşımız “Görüldüğü gibi limonlar adeta can çekişiyor ancak fiyatı uçuyor. 1 kilo limon 150 TL olur mu? Fakat üretim olmazsa bu fiyatlar daha da yükselecektir” diyerek isyan etti.

Limon mu yoksa gram altın mı aldıklarını sorgulayan vatandaşımız üreticinin üretimden koparılması sonucunda tüketicilerin bu fiyatlara limon alabileceğini sözlerine ekledi.